ماذا تفعل عند ظهور عيوب في منتجات آبل حديثة الشراء؟

يسعد أي مستخدم بشراء أي منتج جديد، إلا أن هذه السعادة تتلاشى سريعًا في حالة ظهور أي عيوب في هذا المنتج. وعند الحديث عن منتجات شركة آبل فإن المشكلة تكون أكبر نظرًا لارتفاع أسعار منتجات الشركة.

لكن ومن ناحية أخرى فإن شركة آبل تشتهر بتقديم جودة عالية جدًا في منتجاتها، وعادةً ما لا تظهر عيوب. لكن عندما يحدث ذلك فإن الشركة تقدم أيضًا مستويات ممتازة من الاعتمادية فيما يتعلق بالمنتجات التالفة.

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وقد ظهر ذلك بوضوح عند ظهور بعض العيوب في حواسيب ماك بوك، سواء بالنسبة لتوقف الشاشة عن العمل أو بالنسبة لعيوب لوحة مفاتيح Butterfly، وبالفعل فإن الشركة قد حلت مشاكل عدد كبير من المستخدمين.

ونشاركك في هذا المقال كل ما تريد معرفته عن كيفية التعامل مع المنتجات التي تظهر بها عيوب، وعن حقوقك في استبدال المنتج أو إرجاعه بشكل كامل واسترداد أموالك، أو حتى في إصلاحه.

لكن من المعروف عن هذه القواعد لا تنطبق على جميع دول العالم، لكن يمكنك أن تتوقع الحصول عليها طالما أن هناك متجر رسمي لآبل في بلدك، أو حتى وكيل.

عند ظهور أي عيوب في منتجات آبل قبل مرور 14 يومًا على تاريخ الشراء فإنه من الممكن أن تعيده للمتجر مرة أخرى. وذلك ضمن ما يعرف بسياسة الاسترجاع خلال 14 يومًا. ويحدث ذلك بالطبع في حالة ظهور عيب مصنعي في المنتج.

وبطبيعة الحال فإنه من الصعب إرجاع المنتج إن كان سليمًا، أو إن كان العيب الظاهر فيه ناتج عن سوء الاستخدام. ومن ناحية أخرى فإن بعض المتاجر أو منافذ البيع تخصم من المستخدم رسوم تعرف برسوم حق الإرجاع. لكن يمكنك أن تتفاوض مع المتجر بشأنها.

أما في حالة ظهور عيوب في المنتجات في خلال شهر كامل من تاريخ الشراء فإن المستخدم في هذه الحالة يكون قادر على استبداله وليس إرجاعه.

ويجب عليك أن تحرص على الشراء من متجر يقدم سياسة استرجاع فعالة وطويلة الأمد.

وبطبيعة الحال فإن حالات الاستبدال – أو حتى الإرجاع – تطلب أن يكون المنتج معابًا بالفعل، وأن يكون بحالة الشراء، أي بدون وجود تغييرات أو إكسسوارات مركبة عليه.

أما في حالة ظهور العيوب في المنتج بعد مرور فترة الاستبدال وفترة الاسترجاع فإن الحل الوحيد هو إصلاحه. وكما نعلم فإن شركة آبل تقدم ضمانًا لمدة عام كامل ضد عيوب الصناعة، ويمكنك أن تطلب الصيانة إما من متجر آبل، أو الوكلاء المعتمدين، أو الموقع الرسمي.

وتوفر آبل خدمة تعرف باسم AppleCare في عدد من دول العالم. وتسمح هذه الخدمة للمستخدم بتصليح هاتفه ضمن مراكز آبل وكأنه في الضمان. وذلك بعد مرور العام الأول من الشراء. إلا أن هذه الخدمة لا تتوفر في جميع البلدان. كما أنها مكلفة نسبيًا.

أما في حالة خراب الهاتف بفعل المستخدم، سواء نتيجة للسقوط من مسافة مرتفعة أو لأي سبب آخر، فإن إصلاحه يكون مدفوعًا، إلا أن خدمة AppleCare تغطي إصلاح العيوب الناتجة عن سوء الاستخدام.