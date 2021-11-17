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واتساب تطور تطبيقاً طال انتظاره.. ينسجم مع آيباد

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واتساب (آيستوك)
واتساب (آيستوك)

واتساب تطور تطبيقاً طال انتظاره.. ينسجم مع آيباد

دبي - العربية.نت

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تعمل منصة "واتساب" على تطوير إصدار جديد من الخدمة، للتوافق مع نظام تشغيل أجهزة "آيباد" اللوحية من شركة "آبل".

وسيعتمد التطبيق على أداة أبل البرمجية Mac Catalyst لتطوير تطبيقه الجديد لآيباد، بحيث يمكن لمطوري واتساب تشغيل نفس التطبيق على أجهزة ماك، دون الحاجة لكتابة كود برمجي مخصص لأجهزة أبل المكتبية، وفق تقرير لموقع WABetaInfo.

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إلى ذلك، ومع وصول الإصدار الجديد من "واتساب" لأجهزة "ماك"، سيصبح بإمكان المستخدمين الاستمتاع بتجربة فريدة مع دردشات فورية عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، من دون الحاجة إلى توصيل هواتفهم الذكية بالإنترنت.

آيباد برو
آيباد برو

واجهة أكثر تناسباً

كذلك، ستتشابه واجهة استخدام "واتساب" على كل من "آيباد" و"ماك"، ولكن في الأخير ستكون الواجهة أكثر تناسباً مع أبعاد شاشة أجهزة كمبيوتر "أبل" الكبيرة.

ويعتبر تشغيل واتساب على أجهزة آيباد أحد أكثر المزايا التي لطالما طالب بها المستخدمون، حيث كانت دائماً لا تلقى رداً واضحاً من جانب واتساب أو أبل، لكن يبدو أن أبل قد فتحت المجال لتقديم تلك الميزة أخيراً.

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