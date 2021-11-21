.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إنستغرام تغلق أحد تطبيقاتها.. لم يحظَ بشعبية كبيرة

  • الخط
إنستاغرام (آيستوك)
إنستغرام (آيستوك)

إنستغرام تغلق أحد تطبيقاتها.. لم يحظَ بشعبية كبيرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت شركة "ميتا" (فيسبوك سابقاً) مالكة تطبيق إنستغرام إغلاق تطبيق Threads للمراسلة، بحلول نهاية ديسمبر 2021، وذلك في إطار توحيد منصات التواصل التابعة لها.

وأكدت الشركة ذلك بعد أن بدأت تقارير عن الإغلاق الوشيك تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق موقع TechCrunch.

بلاغات عن عطل جديد في فيسبوك وإنستغرام بعدد من الدول تكنولوجيا بلاغات عن عطل جديد في فيسبوك وإنستغرام بعدد من الدول

كما، تخطط إنستغرام لتنبيه مستخدمي التطبيق الحاليين من خلال إشعار داخل التطبيق يبدأ في 23 نوفمبر الجاري، والذي سيوجههم للعودة إلى إنستغرام لإرسال رسائل إلى أصدقائهم من الآن فصاعداً.

إنستغرام
إنستغرام

نقل ميزاته لإنستغرام

وكانت الفكرة الأساسية من ظهور تطبيق Threads هي جعل مستخدمي إنستغرام قادرين على التواصل والمراسلة عبر تطبيق منفصل شبيه بتطبيق Facebook Messenger، وأن يتمتع هذا التطبيق بالعديد من ميزات "واتساب".

كذلك، كان Threads قد ظهر العام الماضي، لكن "فيسبوك" لاحظت أنه لم يحظَ بشعبية كبيرة ولم يحمله الكثير من المستخدمين على الرغم من أن منصة إنستغرام لديها نحو مليار مستخدم، لذا قررت التخلي عنه ونقل ميزاته إلى تطبيق إنستغرام الأساسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني "يا مرحباً بالفزعة"
"الموت ولا العودة".. عراقيون عالقون على حدود بولندا يروون
الأكثر قراءة
منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية
المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح
أين ستذهب بعد رحيلك عن ليفربول؟.. سؤال مفاجئ ورد غامض من صلاح أين ستذهب بعد رحيلك عن ليفربول؟.. سؤال مفاجئ ورد غامض من صلاح
رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس
حظر حماس.. ضربة جديدة للإخوان المنقسمة على نفسها حظر حماس.. ضربة جديدة للإخوان المنقسمة على نفسها
عائشة معمر القذافي تدعم ترشح أخيها سيف الإسلام لرئاسة ليبيا عائشة معمر القذافي تدعم ترشح أخيها سيف الإسلام لرئاسة ليبيا
قبل أن تذهب
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
اكتشف المزيد