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تيك توك يتجاوز إنستغرام بين الأطفال.. بـ"خلطة سرية"

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أطفال يصنعون محتوى لتيك توك (آيستوك)
أطفال يصنعون محتوى لتيك توك (آيستوك)

تيك توك يتجاوز إنستغرام بين الأطفال.. بـ"خلطة سرية"

دبي - العربية.نت

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يبدو أن تطبيق تيك توك نجح في استقطاب الأطفال والمراهقين الأميركيين أكثر من أي منصة إنستغرام، وفق أحدث الإحصاءات.

فقد تزايد استخدام تيك توك بين الشباب الأميركي بشكل ملحوظ على حساب تطبيقات أخرى، وذلك وفقاً لنتائج الاستطلاع التي نشرتها Forrester.

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وهذا العام، استخدم 63 % من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً المنصة الصينية أسبوعياً، مقارنة بـ 57 % للمنصة الأميركية، بحسب موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

في المقابل، استحوذت إنستغرام العام الماضي (2020) على الحصة الأكبر من المستخدمين، مع 61% من الأطفال، بينما كان لدى تيك توك 50 % فقط.

"خلطة سرية"

بدوره، قال مايك برولكس، المحلل في شركة Forrester إن "مجتمع صناع المحتوى يعد أحد أقوى العوامل التي تميز المنصة الصينية"، والذي أدى إلى تجاوز عدد المستخدمين.

وأضاف "يمكن أن تعزز المنصات المنافسة ميزات ووظائف تيك توك. إلا أن الشعور بالانتماء للمجتمع هو الخلطة السرية التي لا يمكن نسخها ولصقها في منصة وسائط اجتماعية أخرى. وذلك بغض النظر عن مقدار الأموال التي تخصصها المنصات المنافسة لتحفيز صناع المحتوى."

تيك توك (آيستوك)
تيك توك (آيستوك)

مع ذلك، فإن تيك توك ليست أفضل تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي بين المجموعة الديموغرافية المعنية.

وهذا الامتياز هو من نصيب يوتيوب من جوجل. وتستخدم المنصة في عام 2021 أسبوعياً من قبل 72% من المراهقين الأميركيين. وذلك ارتفاعاً من 69% في عام 2020.

بينما يستخدم سناب شات أسبوعياً بنسبة 54% في الولايات المتحدة، وهو رقم ثابت مقارنة بعام 2020.

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