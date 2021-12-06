آبل تثير الجدل.. ميزة تحذر الأطفال من "الصور العارية"

تتجه شركة آبل لإطلاق ميزة في التحديث الجديد لأجهزة آيفون يطالب بها المدافعون عن سلامة الأطفال والآباء، وهي ميزة تحذر المستخدمين الأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً قبل إرسال أو فتح رسائل نصية تحتوي على صور عارية.

ولن تشمل الأداة الجديدة إخطار الآباء عندما يشاهد أطفالهم دون سن 13 عاماً الصور العارية أو عندما يكون أبناؤهم من يرسلونها، وهو ما أثار الجدل بين المدافعين عن حقوق الأطفال وخصوصيتهم، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

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لا تخطر الوالدين

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لمعهد أمان العائلة على الإنترنت، ستيفن بالكام، أنه "كان ينبغي عليهم الاحتفاظ بإخطار الوالدين للأطفال دون سن 13 عاما"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد سبب يدفعنا إلى مطالبة فتاة تبلغ من العمر 11 عاما بالحفاظ على سلامتها عبر الإنترنت".

في الأثناء، تطرح الميزة الجديدة المتوقعة هذا الشهر في التحديث (iOS 15.2) تساؤلات بشأن كيفية موازنة شركات التكنولوجيا بين حقوق كل من الآباء والأطفال عند تطوير المنتجات، ومدى سيطرة الأطفال على استخدامهم للتكنولوجيا.

36 % شاركوا الصور مع بالغين

من جهتها، أصدرت مؤسسة "ثورن" (Thorn) التكنولوجية غير الربحية التي تركز على حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، تقريراً الشهر الماضي أظهر أن بين 9 إلى 12 عاماً ممن شملهم استطلاع ضم ألف طفل، قال 14% إنهم شاركوا صوراً جنسية صريحة لأنفسهم العام الماضي ويمثل هذا ارتفاعا من ستة في المئة العام السابق.

ووجدت دراسة المؤسسة أنه من بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاماً، الذين شاركوا صوراً عارية، فإن 36% فعلوا ذلك مع أشخاص يعتقد أنهم في سن 18 أو أكبر.