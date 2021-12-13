"العربية" تسمعها الآن على خدمة أليكسا الصوتية

أعلن مدير عام شبكة "العربية" الإخبارية، ممدوح المهيني، أنه تم الاتفاق مع خدمة أليكسا على أن تكون "العربية" هي الصوت الإخباري لها باللغة العربية.

وقال المهيني "إن مساعدتك الصوتية الافتراضية الذكية ستؤمن لك طلبك بمعرفة أهم الأخبار مستعينة بمذيع قناة "العربية"، لتعطيك نشرة موجزة ثرية بأحدث الأنباء الإقليمية والدولية".

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وأضاف المهيني أن "أليكسا وقناة العربية اتفقتا على توفير الخدمة الصوتية للنشرات الإخبارية اليومية. كما قررت أليكسا توفير الأخبار باللغة العربية لزبائنها، مثل خدمة الأوامر الصوتية الأخرى لتشغيل الموسيقى، وتشغيل الكتب المسموعة، ومعلومات الطقس، وحركة المرور، والرياضة".