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ميزة تمنع الإحراج.. واتساب يتيح معاينة رسائلك الصوتية!

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ميزة تمنع الإحراج.. واتساب يتيح معاينة رسائلك الصوتية!

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

غالبًا ما يكون إرسال ملاحظة صوتية أسهل من إرسال رسالة مكتوبة عبر منصة واتساب. وبينما يتم إرسال الرسائل الصوتية تلقائيًا بعد تسجيلها. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث أخطاء محرجة، مما يجبرك على إعادة إرسال التسجيل الخاص بك.

نتيجة لذلك أصدرت منصة واتساب ميزة معاينة للرسائل الصوتية، مما يتيح لك التحقق مما في الرسالة وتلافي الأخطاء قبل إرسالها إلى المستلم.

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إلى ذلك، قالت المنصة: "يمكنك الآن معاينة رسالتك الصوتية عبر واتساب قبل إرسالها. هذه الميزة مثالية لتلك اللحظات التي تريد فيها توصيل رسالتك بالشكل الصحيح".

وصرحت خدمة المراسلة المملوكة لشركة ميتا أن الميزة قد تم طرحها ببطء في الأسابيع الأخيرة، وأنها متاحة الآن عبر جميع المنصات بما في ذلك iOS وأندرويد والويب وسطح المكتب.

ووفقًا لصفحة المساعدة الخاصة بالميزة، يظهر خيار معاينة رسالة صوتية بعد الضغط على زر الإيقاف لإنهاء التسجيل.

كما يمكنك بعد ذلك معاينته بأيقونة التشغيل، أو حذفه بأيقونة سلة المهملات، أو إرساله باستخدام زر الإرسال.

فيما تعد معاينات الصوت جزءًا من سلسلة من التحديثات الجديدة التي تم إصدارها أو يقال إنها قيد التطوير حول ميزة الرسائل الصوتية في واتساب.

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