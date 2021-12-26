هذه أفضل ألعاب إكس بوكس المناسبة للأطفال

تمتلك منصة إكس بوكس مجموعة كبيرة من العناوين المميزة التي تصلح لجميع الأعمار، ولكن يتم التسويق دائمًا لعناوين لا تصلح للأطفال لكونها عنيفة للغاية.

وعلى الرغم من أن العناوين المناسبة للأطفال لا تحصل على التسويق المناسب الذي تستحقه، فإن إكس بوكس تمتلك تشكيلة كبيرة منها.

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وفيما يلي مجموعة من أهم العناوين المناسبة للأطفال والتي لا تحصل على الكثير من الدعاية ولا تجعلها مشهورة.









لعبة Minecraft Dungeons

تدور هذه اللعبة في عالم ماين كرافت المميز ولكن تختلف كثيرًا عن اللعبة المعتادة. حيث تقدم مجموعة من الكهوف التي يجب عليك اكتشافها لتحصل على عتاد قوي ومميز.

وتستخدم اللعبة المستوى الرسومي الموجود في لعبة ماين كرافت المعتادة، وتشبه اللعبة سلسلة ألعاب Diablo المشهورة.

كما تقدم اللعبة قصة مميزة وممتعة يمكن للطفل أن يستمتع بها أثناء تجربتها، كما أنها بسيطة يسهل متابعتها.

لعبة Kingdom Hearts 3

يعتبر هذا الجزء ختام سلسلة محبوبة وقوية للغاية من ألعاب المغامرات الممتعة، وتدور قصة هذه اللعبة في عوالم دزني المختلفة.

وتمتاز اللعبة بمستوى رسومي مميز وقوي يجعلها ممتعةً للغاية ومناسبة لمختلف الأعمار، ولكن من الصعب متابعة القصة خاصةً عندما تبدأ من الجزء الثالث.

وتستخدم اللعبة أسلوب قتال سهل التعلم ليمكن الطفل من الاستمتاع بعالم اللعبة بسهولة وبساطة كبيرة.

لعبة Spyro Reignited Triology

تحتوي هذه اللعبة على ثلاثة ألعاب مختلفة صغيرة تدور حول تنين صغير يدعى Spyro، وتعتبر من أشهر الألعاب الكلاسيكية.





وتعتمد اللعبة على أسلوب لعب مميز يقفز فيه البطل بين العوائق المختلفة في محاولة للوصول إلى هدفه وتجنب الفخاخ وأعدائه.

وتناسب هذه اللعبة الأطفال الكبار قليلًا، حيث تحتاج اللعبة إلى المهارة في استخدام ذراع التحكم ومعرفة ما يدور في الشاشة.

لعبة New Super Lucky’s Tale

تعتبر هذه اللعبة من الألعاب المستقلة المميزة والتي تتبع قصة ثعلب صغير متفائل بالعالم ويحاول اكتشافه ومساعدة أخته الصغيرة.

وتناسب اللعبة الأطفال من مختلف الأعمار بفضل أسلوبها الرسومي المميز وأسلوب اللعب البسيط للغاية والممتع.

لعبة Unravel 2

تمكن الجزء الأول من هذه اللعبة في الحصول على الكثير من النجاح الجماهيري والنقدي عندما تصدر منذ فترة قصيرة.

وتتبع هذه اللعبة قصة شخصيتين يدعيان Yarnys في محاولة لحل الألغاز المتنوعة التي يواجهانها في هذا العالم في محاولة للعودة إلي منزلهم.

وتقدم اللعبة قصة مميزة للغاية يمتع الكبار والصغار على حد سواء، كما أنك تستطيع مشاركة طفلك في اللعبة عبر طور انقسام الشاشة.