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من اكتشف بيتكوين؟.. إيلون ماسك يلمّح

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بيتكوين
"بيتكوين"

من اكتشف بيتكوين؟.. إيلون ماسك يلمّح

مسؤول عن الأفكار الكامنة وراء تلك العملة أكثر من أي شخص آخر

دبي - العربية.نت

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كشف رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، عن اعتقاده أن عالم الحاسوب، نيك زابو، قد يكون هو ساتوشي ناكاموتو، المبتكر الغامض لعملة بيتكوين الرقمية.

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ورأى ماسك أن نيك زابو ربما يكون أكثر من أي شخص آخر هو المسؤول عن تطور الفكرة، موضحاً أنه رغم إنكار زابوا بأنه ناكاموتو إلا أنه مسؤول عن الأفكار الكامنة وراء البيتكوين أكثر من أي شخص آخر.

كما لفت إلى أنه لا يعتقد بوجود أهمية كبيرة وراء هوية منشىء البيتكوين، إذ أنه اسم مرتبط بفكرة، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر".

يذكر أن "ساتوشي ناكاموتو" الذي لم يتم تحديد هويته، هو أول من اقترح البيتكوين لأول مرة في أكتوبر 2008.

وفي 2014 درس فريق من الباحثين "ورقة العمل البيضاء لناكاموتو"، والذين أكدوا أنه النتائج لا جدال فيه بأنه مبتكر البيتكوين، إلا أنه لطالما نفا أن يكون هو المخترع المجهول.

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