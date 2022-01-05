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خلل في "إنستغرام" مع بداية العام.. وهذه بعض الحلول

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انستغرام
تعبيرية

خلل في "إنستغرام" مع بداية العام.. وهذه بعض الحلول

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم يتمكن العديد من مستخدمي إنستغرام، الاثنين والثلاثاء، من معرفة من شاهد "قصصهم" التي تنشر على التطبيق.

وكان يمكن للمستخدم الذي ينشر "قصة" هي عبارة عن صورة بسيطة، أو فيديو قصير، أو حتى استفتاء وسؤال، أن يعرف سابقا من تمكن من مشاهدة القصة بدون حتى أن يتفاعل المشاهدون معها.

إلا أن هذه الميزة توقفت مع بداية العام الجديد بسبب خلل أصاب التطبيق. وقدم موقع HITC للحلول وأخبار التكنولوجيا عدة نصائح لاستعادة الميزة المتوقفة في التطبيقات.

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ومن هذه النصائح أن نقوم بإعلاق بإغلاق التطبيق تماما وفتحه مرة أخرى.

وبالفعل قال بعض المستخدمين بأن الخروج من التطبيق ثم الدخول مرة أخرى قد أصلح انستغرام الخاص بهم.

ومن بين الحلول أيضا إطفاء الهاتف، إذ في بعض الأحيان كل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل هاتفك وإعادة تشغيله.

ومن الحلول أيضا حذف التطبيق الخاص بك ثم إعادة تنزيله مرة أخرى. لكن، إذا لم ينجح أي من هذه الأشياء، أغلق التطبيق وانتظر بضع ساعات قبل محاولة استخدامه مرة أخرى، ربما بحلول ذلك الوقت، سيتم إصلاح الخلل.

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