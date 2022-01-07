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بسبب زر... فرنسا تغرّم غوغل وفيسبوك بملايين الدولارات!

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-فيسبوك وغوغل n
(iStock)

بسبب زر... فرنسا تغرّم غوغل وفيسبوك بملايين الدولارات!

العملية تؤثر على حرية موافقة المستخدمين

دبي - العربية.نت

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فرضت هيئة تنظيم حماية البيانات الفرنسية، على شركتي غوغل وفيسبوك غرامات قدرها 150 مليون يورو (170 مليون دولار) و60 مليون يورو (68 مليون دولار)، على التوالي.

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جاء ذلك بعد فشل الشركتين في تزويد مستخدمي الإنترنت بطريقة سهلة لتعطيل أجهزة التتبع عبر الإنترنت، بما يتعارض مع قوانين الخصوصية الأوروبية، وفقا لما نقله موقع "Forebs".

كما قالت الهيئة في بيان أمس الخميس، إن مواقع فيسبوك وغوغل ويوتيوب، تعرض زرا يسمح للمستخدمين بقبول ملفات تعريف الارتباط على الفور ولكن لم توفر زرا مشابها لرفضها بسهولة.

وأضافت أن عملية رفض المتعقبات عبر الإنترنت كانت أطول بعدة خطوات.

3 أشهر

كذلك أشارت إلى أن هذه العملية تؤثر على حرية موافقة المستخدمين لأنها تؤثر على اختيارهم لقبول أو رفض ملفات تعريف الارتباط.

إلى ذلك، تم إلزام الشركتين بتحديث واجهتهما للمستخدمين الفرنسيين - مما يسهل عليهم رفض ملفات تعريف الارتباط - في غضون 3 أشهر.

وتأتي الغرامات المفروضة على غوغل وفيسبوك في أعقاب سلسلة من الإجراءات التنظيمية المماثلة التي تواجه عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بما في ذلك آبل وأمازون في أوروبا.

يذكر أنه في العام الماضي، بدأ المنظمون في فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحقيقات رسمية لمكافحة الاحتكار للأعمال الإعلانية عبر الإنترنت.

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