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جديد سامسونغ.. شاشات قابلة للطي والانزلاق

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جديد سامسونج

جديد سامسونغ.. شاشات قابلة للطي والانزلاق

دبي - العربية.نت

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كشفت شركة سامسونغ الكورية النقاب عن شاشات جديدة للهواتف الذكية القابلة للطي بأنماط وتصاميم مختلفة متعددة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية z-fold وtri-fold، وهي أجهزة تشبه الكمبيوتر المحمول (لابتوب)، بالإضافة إلى مكبر صوت ذكي ملفوف بشاشة مرنة بدلاً من شبكة مكبرات الصوت التقليدية.

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وقالت الشركة، خلال عرض تصاميمها الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2022) في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية، إن التصاميم ستغير مفهوم الأجهزة اللوحية والهواتف وتعكس مستقبل سلسلة Galaxy المرن.

كما أكدت سامسونغ أنها تريد استهداف سوق الأعمال، بالإضافة إلى المستهلكين، ببعض منتجات العرض المرنة، وسلطت الضوء على الشاشة القابلة للطي التي تشبه اللابتوب كمثال محتمل لجهاز الأعمال، حيث تزعم الشركة أن المرونة ستسمح للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالانتقال بسرعة من استخدام الجهاز كجهاز كمبيوتر محمول إلى شاشة كاملة الحجم.

جديد سامسونغ
جديد سامسونغ

ويأتي الجهاز القابل للطي الذي يشبه اللابتوب، ويحمل اسم Flex Note، بلوحة OLED مرنة مقاس 17.3 بوصة، توفر عند طيها نفس عامل الشكل، مثل جهاز لابتوب مقاس 13 بوصة.

وهناك أيضًا هاتف Samsung Slidable الذكي يأتي بلوحة جانبية منزلقة، حيث تقول الشركة إنه يمكن للمستخدم تحريك جزء من الجانب إذا أراد عرضاً أكبر للشاشة.

ووفقاً لتقارير، كان مكبر الصوت الذكي الذي قدمته سامسونغ أكثر تصميم مثير للإعجاب، فهو نموذج أسطواني الشكل مع شاشة مرنة ملفوفة حول الجسم تأتي بمقاس 12.4 بوصة.

مكبر الصوت يتحول إلى شاشة كبيرة

وباستخدام تطبيق هاتف ذكي مصاحب، أوضحت سامسونغ أن مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يتحول إلى شاشة كبيرة مسطحة، مما يجعلها شاشة ذكية بشكل فعال.

ويرى الخبراء أن العملاق الكوري الجنوبي يستعرض قوته بشكل ملحوظ، حيث إن كل جهاز عبارة عن مفهوم جديد وفريد من نوعه يهدف إلى عرض تقنية OLED المرنة للشركة، وإلقاء نظرة على بعض الطرق التي يمكن من خلالها استخدام هذه اللوحات في المستقبل.

وكانت سامسونغ قد أحدثت طفرة في صناعة الأجهزة المحمولة من خلال هواتفها الذكية Galaxy Z Flip وFold، وهما طرازان قابلان للطي ظهرا في عام 2019 نالا إعجاب العديد من المستخدمين والنقاد من حيث التصميم والاعتمادية.

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