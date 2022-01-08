بمن يحتفل غوغل اليوم؟.. إليك التفاصيل والفيديو

يحتفل محرّك البحث العالمي "غوغل"، اليوم السبت، بميلاد عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، والذي يصادف يوم الـ8 من يناير/كانون الثاني من عام 1942.

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وقد نشر غوغل فيديو تعبيري أظهر نظرية الثقوب السوداء التي اشتهر بها الراحل إحياء لذكرى ميلاده.

شهرة رغم الإعاقة

ولد ستيفن إدوارد هوكينغ في أكسفورد في الثامن من يناير/ كانون الثاني عام 1942. كان والده، أخصائي الأحياء المتقاعد، قد انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هربا من الغارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وهو من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، حيث درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء.

كما أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون، وله أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.

والراحل كان يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (العصبون الحركي)، إلا أنه ورغم إعاقته أصبح واحدا من أكثر علماء عصره شهرة، وحظي باحترام واسع على المستوى المهني والإنساني.

"سفير شعبي للعلوم"

وكان هوكينغ يتحلى بحس دعابة عال، وعرف بأنه سفير شعبي للعلوم، إذ كان حريصا على أن يصل الإنسان العادي إلى نتائج أبحاثه.

وحقق كتابه الذي يحمل عنوان "تاريخ موجز للزمن" أفضل المبيعات، مع أنه لا يمكن معرفة عدد الأشخاص الذين تمكنوا من قراءته حتى النهاية.

يذكر أن كان شارك في عدد من البرامج التلفزيونية، كما أعار صوته للعديد من التسجيلات.