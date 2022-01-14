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Lenovo تعلن عن حاسب محمول متطور بعدة شاشات

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Lenovo تعلن عن حاسب محمول متطور بعدة شاشات

يمكن للمستخدم الكتابة والرسم على اللوحة الإضافية بقلم ذكي لتعديل الصور أو إضافة توقيعه على الوثائق الإلكترونية

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

كشفت Lenovo عن حاسب محمول مميز طوّر ليسهل على المستخدمين الأعمال المكتبية ويكون مناسبا لمصممي الغرافيك بنفس الوقت.

وأكثر ما يميز حاسب ThinkBook Plus Gen 3 هو حصوله على شاشة إضافية مثبتة بجانب لوحة المفاتيح، يمكن للمستخدم الكتابة والرسم عليها بقلم ذكي لتعديل الصور أو إضافة توقيعه على الوثائق الإلكترونية.

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كما يمكن للمستخدم تقسيم الشاشة الأساسية للحاسب لعرض عدة أنواع من المحتوى بنفس الوقت، ما يسهل عليه أعمال ترجمة النصوص أو مطابقة البيانات والصور أو تصفح الإنترنت والعمل في آن معا.

وزود الحاسب بشاشة أساسية بمقاس 17.3 بوصة، دقة عرضها (3070/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ودعم بمعالجات Intel Alder Lake الحديثة وذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 32 غيغابايت، وذواكر داخلية 1 تيرابايت، ما يوفر له أداء جبارا وسرعة كبيرة جدا في التعامل مع البيانات ومختلف أنواع شبكات الإنترنت.

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