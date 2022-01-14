ميزة جديدة في "واتساب" على "آندرويد".. قريباً
هذه الميزة قيد التطوير لذا فهي ليست جاهزة الآن
يطور تطبيق "واتساب" للتواصل الفوري ميزة خاصة تتيح القدرة على الاستماع للرسائل الصوتية أثناء الخروج من المحادثة.
وبحسب موقع "WABetaInfo" الإلكتروني، المتخصص بأخبار "واتساب"، فإنه عندما تبدأ في الاستماع إلى رسالة صوتية، وتعود إلى قائمة الدردشات الخاصة بك، يظهر "واتساب" واجهة مستخدم جديدة تتضمن القدرة على التحكم بشريط الرسالة الصوتية، من إيقاف وإعادة تشغيل، والاستئناف والرفض.
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ووفقاً للموقع، هذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة الآن.
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