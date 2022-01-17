هذه مواصفات "غالاكسي تاب اس 8".. وموعد إصداره

تستعد شركة سامسونغ للكشف قريباً عن سلسلة غالاكسي تاب اس 8، وهو الجيل الجديد من سلسلة التابلت عالية المواصفات Galaxy Tab S، والتي تعتبر المنافس الوحيد لأجهزة ايباد بنظام التشغيل أندرويد.

فقد كشفت مواقع مختصة بالشأن التقني، مواصفات السلسلة الجديد Galaxy Tab S8 وبعض الصور للأجهزة، حيث تضم هذا العام ثلاثة أجهزة تابلت جديدة، وهم غالاكسي تاب اس 8 وتاب اس 8 بلس وتاب اس 8 الترا، وذلك للمرة الأولى.

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وأفادت التسريبات بأن الجهاز الجديد يتمتع بمواصفات مميزة، العمل بمعالج كوالكوم الرائد لعام 2022، وهو المعالج الذي يحمل اسم Snapdragon 8 Gen 1، والذي سيوفر أقوى أداء ممكن لأجهزة أندرويد خلال العام.

كاميرتان خلفيتان

كما، يحمل الجيل الجديد من تابلت سامسونغ غالاكسي تاب S8 كاميرتين خلفيتين، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا بزواية فائقة الاتساع ultra-wide بدقة 16 ميغابكسل.

وتدعم الإصدارات الثلاثة كل من شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية Wi-Fi 6 وبلوتوث 5.2، بالإضافة إلى دعم زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، مع وجود منفذ Type-C 3.2 Gen 1 للشحن وتوصيل الجهاز بالملحقات المختلفة.

أما عن سعر الجهاز فمن المتوقع أن يبدأ بسعر 799 دولارا للإصدار الرئيسي أو غالاكسي تاب اس 8، على أن يتوفر غالاكسي تاب S8 بلس بسعر يبدأ من حوالي 1000 دولار.

مواصفات عالية

وأشارت التوقعات أيضا إلى أن غالاكسي Tab S8 الترا سيتوفر بسعر يبدأ من حوالي 1200 دولار، على أن تتوفر الإصدارات التي تدعمك 5G من تاب S8 بتكلفة أعلى.

وعن موعد الإعلان رسميا عن أجهزة غالاكسي Tab S8، فمن المتوقع أن تعلن سامسونغ عنها خلال حدث Unpacked في 8 فبراير المقبل، الذي ستعلن فيه عن سلسلة أجهزة غالاكسي S22، أو خلال المؤتمر العالمي للمحمول MWC 2022 في 28 فبراير المقبل 2022.