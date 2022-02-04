بدقائق.. يوتيوبر شهير سرق من متابعيه علنا نصف مليون دولار
دفع منها 300000 دولار لشراء سيارة Tesla
بعدما حظرته منصة يوتيوب عام 2017 عقب مخطط تشفير استولى فيه علناً على حوالي نصف مليون دولار، قبضت السلطات الأميركية على جليد بوسيدون المعروف بـ "بول دينو".
وبينما أعلن مختصون أن ما فعله بول يعد من أسوأ عمليات الاحتيال من هذا النوع، أكد المتهم أنه لن يعيد الأموال أبداً.
فقد كُشفت خطة بول بأن خدع متابعيه على Ice Poseidon وهو التطبيق الجديد الذي لجأ إليه بعد حظره في يوتيوب بعدما دعاهم للاستثمار في CxCoin، وهي منصة أسسها للحصول على تبرعات بالعملة المشفرة.
وبعدما ظهر بفيديو مدته 23 تقريباً وصدقه الجميع، سحب البساط عنهم واستولى على ما يقارب الـ 500000 دولار، دفع منها 300000 دولار لشراء سيارة Tesla.
Open letter to Twitch (video and statement)— Ice_Poseidon (@REALIcePoseidon) June 27, 2020
STATEMENT: https://t.co/vol7cibgO6 pic.twitter.com/CQ3JY6ro3u
شبهات كثيرة
يذكر أن المتهم كان أنشأ قناة Twitch في مايو/أيار من عام 2015 وبعد نجاحه فيها، بدأ التدوين على قناته المعروفة باسم YouTube.
وعلى الرغم من أن Twitch حصدت أكثر من 290،000 متابع قبل حظرها إلى أجل غير مسمى في أبريل/نيسان من عام 2017 بسبب شبهات كثيرة حامت حولها، إلا أن قناته على YouTube حصلت على أكثر من 580 ألف مشترك.
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