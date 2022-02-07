أول تحديث في عامين.. آبل تخطط للكشف عن iPhone SE مع 5G

تستهدف شركة آبل موعدًا في 8 مارس أو بالقرب منه للكشف عن جهاز آيفون جديد منخفض التكلفة وجهاز آيباد محدث، مستهلة عامًا يحتمل أن تسجل خلاله أرقامًا قياسية لإطلاق المنتجات.

ويمثل هذا الإعلان أول حدث رئيسي للشركة منذ ظهور ماك بوك برو الجديد لأول مرة في شهر أكتوبر. ومن المتوقع أن يكون عرضًا تقديميًا عبر الإنترنت وليس شخصيًا، مثل عمليات الإطلاق الأخرى للشركة.

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وتجاوزت مبيعات الشركة في ربع العطلة توقعات وول ستريت، مما ساعد في تهدئة المخاوف من أن مشاكل سلسلة التوريد قد تضر بالمبيعات.

وتركز الشركة الآن على عام 2022. وتشير إعلانات شهر مارس إلى أن الشركة قد تقدم أكبر مجموعة من الأجهزة الجديدة في عام واحد.

وبالنظر إلى أن الوقت المخطط لا يزال على بعد أكثر من شهر، فقد تتغير خطط الشركة في مواجهة تأخيرات الإنتاج أو التغييرات الأخرى.

ويكون الهاتف الجديد أول تحديث لنموذج iPhone SE خلال عامين، حيث يضيف إمكانيات شبكة 5G وكاميرا محسّنة ومعالجًا أسرع.

ولكن من المتوقع أن يكون التصميم نفسه مشابهًا للإصدار الحالي الذي ظهر لأول مرة في شهر أبريل 2020.

آبل تخطط لطرح iPad 5G جديد

في غضون ذلك، يكون جهاز آيباد الجديد تحديثًا لنموذج iPad Air الذي يتميز بمعالج أسرع و 5G. وتخطط آبل أيضًا لطرح جهاز ماك جديد برقاقات من تصميمها، الذي يمكن أن يأتي أيضًا في شهر مارس.

وبالإضافة إلى الإعلان عن أجهزة جديدة، تخطط الشركة لإصدار iOS 15.4 في النصف الأول من شهر مارس.

ويضيف التحديث دعمًا لميزة Face ID لمستخدمي آيفون وآيباد الذين يرتدون أقنعة بالنسبة، مما يسهل إلغاء قفل الجهاز.

كما يتضمن iOS 15.4 رموز تعبيرية جديدة وميزة Universal Control، التي تتيح للعملاء استخدام لوحة مفاتيح ولوحة تحكم واحدة عبر العديد من أجهزة آيباد وماك.

ومن المرجح بعد حدث شهر مارس أن تعقد الشركة مؤتمرها السنوي للمطورين في شهر يونيو للإعلان عن تحديثات البرامج لأجهزة آيفون وآيباد وماك و Apple Watch.

كما من المتوقع بعد ذلك عقد العديد من الأحداث الرئيسية في الخريف لإطلاق تشكيلة آيفون 14 وأجهزة ماك الجديدة.

ومن المرجح أن تشتمل تشكيلة 2022 على أجهزة الحواسيب المكتبية الجديدة iMac و Mac Pro، وجهاز MacBook Air المعاد تصميمه، وماك بوك برو المنخفض المستوى المحدث، وثلاث ساعات Apple Watch، وأربعة نماذج آيفون 14 و AirPods جديدة.

وتخطط الشركة أيضًا لخدمات جديدة، مثل ميزة تسمح لجهاز آيفون بقبول المدفوعات بنقرة واحدة على بطاقة الائتمان.

وتطور آبل أيضًا نظارة رأس متطورة للواقع المختلط. ولكن من المرجح الآن أن يتم طرحها في عام 2023. وكانت الشركة تهدف إلى الإعلان عن الجهاز في وقت مبكر من نهاية عام 2022. ولكن تحديات التطوير أخرت التوقيت.