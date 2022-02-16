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سامسونغ.. براءة اختراع لهواتف قابلة للطي عموديًا وأفقيا

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سامسونغ

سامسونغ.. براءة اختراع لهواتف قابلة للطي عموديًا وأفقيا

دبي - العربية.نت

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بعد قيامها بإطلاق هواتف قابلة للطي بشكل أفقي، مثل "غالكسي فولد" وبشكل أفقي مثل "غالكسي فليب"، قررت شركة سامسونغ الذهاب لمرحلة جديدة تجمع بين التقنيتين في نفس الشاشة.

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تقوم سامسونغ بتصنيع الشاشات القابلة للطي لهواتفها ومعظم الهواتف من الشركات الأخرى، لكن التقنيات الموجودة في الوقت الحالي تسمح بطي الهواتف باتجاه واحد؛ حيث يمكن طي الهواتف بشكل أفقي فقط أو عمودي فقط.

تبدو الشركة الكورية أكثر حرصًا على الاستحواذ على مستقبل تقنيات الشاشات القابلة للطي من خلال توفير شاشات يمكن طيها عموديًا أو أفقيًا بنفس الوقت، بمعنى أنه يمكن معها طي الجهاز حسب الحاجة.

وربما تساعد هذه التقنية بتوفير أجهزة تجمع بين الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بطريقة أكثر ابتكارًا، حيث يمكن تصميم تلك الأجهزة بأبعاد محددة تتيح فتح الشاشة بقياس محدد لاستخدام الهاتف وطيها بطريقة معاكسة للاستخدام كجهاز لوحي مثلا على قسمين، وعند الحاجة فتح الشاشة الداخلية بالكامل لتصبح جهازًا لوحيًا كبيرًا.

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