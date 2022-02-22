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تسريبات عن آيفون 14.. تغيرات كبيرة في حجم وسعة الذاكرة

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آيفون

تسريبات عن آيفون 14.. تغيرات كبيرة في حجم وسعة الذاكرة

دبي - العربية.نت

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كشفت تسريبات تناقلتها مواقع الإنترنت عن تغيرات تقنية كبيرة قادمة في هواتف آيفون 14 مقارنة بالهواتف الحالية.

ونقل موقع MacRumors معلومات تفيد بأن شركة آبل قد بدأت بالفعل بالإنتاج التسلسلي لهواتف iPhone 14 وتستعد للإعلان عن هذه الهواتف خريف العام الجاري.

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كما كشفت أحدث التسريبات أن الأجهزة الجديدة ستحمل تغيرات كبيرة، خصوصا من حيث أحجام وسعات الذاكرة، إذ يتوقع أن تحصل على ذاكرات وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت كما هو الحال مع هواتف Galaxy S22 الجديدة من سامسونغ، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

ومن المفترض أن تعلن آبل عن مجموعتها الجديدة من الهواتف ما بين سبتمبر وأكتوبر القادمين، وأن تضم المجموعة هواتف iPhone 14 و14 Pro مجهزة بشاشات بمقاس 6.1 بوصة، وهواتف iPhone 14 Max و14 Pro Max بشاشات بمقاس 6.7 بوصة.

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