عدد قياسي نزل تطبيق ترمب.. فهل يعود إلى مشاغباته؟!

يبدو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سيعود لمشاغباته ومناكفاته التي شغلت الرأي العام، ووسائل الإعلام لسنوات طوال فترة رئاسته الماضية.

فقد نزّل عدد قياسي تطبيق "تروث سوشيال" الجديد خلال ساعات قليلة بحسب ما أظهرت من AppTopia.

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إذ نزّل 170 ألف مرة في أول يوم من إطلاقه، وذلك بشكل يفوق بكثير التطبيقات الأخرى المنافسة في المتوسط اليومي.

فقد أطلقت مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، التطبيق في وقت متأخر من مساء أمس.

ولكن من غير الواضح ما إذا كان أي مستخدم قد نجح في الدخول إلى التطبيق بسهولة، بحسب ما نقلت مجلة "فوربس".

الآلاف في قائمة الانتظار

إذ أبلغ البعض عن مشاكل في تسجيل الحسابات أمس الاثنين ثم واجهوا إشعاراً بأن هناك الآلاف في قائمة الانتظار للوصول إلى التطبيق.

ولا يتوفر التطبيق في الوقت الحالي، إلا في نظام Apple واحتل المرتبة الأولى من ناحية التنزيل أمس.

بعد أكثر من عام على حظره

يشار إلى أن هذا المشروع سيعيد حضور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأميركي، في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.

كذلك، ستنضم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، والتي تقف وراء مشروع (تروث سوشيال)، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم كبت آرائهم على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب.