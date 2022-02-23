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تحديثات من واتساب.. واجهة مميزة للمكالمات الصوتية

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تحديثات من واتساب.. واجهة مميزة للمكالمات الصوتية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ميزة جديدة يختبرها حالياً تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" تتعلق بالمكالمات الصوتية.‏

فقد بدأ التطبيق باختبار واجهة جديدة للمكالمات الصوتية، تضم أشكالاً موجية صوتية في الوقت الفعلي أثناء إجراء مكالمة جماعية، وفق تقرير لموقع "وابيتا إنفو" التقني.

أما الغرض منها فهو إعلام المستخدم بجميع الذين يتحدثون.

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آيفون وآيباد

يأتي هذا بعدما أعلن واتساب مؤخراً عن طرح تحديث آخر لمستخدمي "آيفون" و"آيباد"، يسمح لهم بتشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية، أي أنهم سيتمكنون من تشغيل الملفات الصوتية خارج نافذة الدردشة.

إلى ذلك من المحتمل أن يوفر هذا التحديث راحة كبيرة للمستخدمين، حيث توجد أوقات يحتاجون فيها إلى التحقق من الدردشات الأخرى، وحتى الرغبة بالاستماع إلى الرسالة الصوتية في نفس الوقت.

ومن التحديثات الجديدة التي طرحها واتساب خلال الفترة الأخيرة أيضاً، القدرة على إيقاف الرسائل الصوتية واستئنافها أثناء التسجيل.

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