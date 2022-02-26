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تويتر يعلن رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا

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روسيا و أوكرانيا

تويتر يعلن رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تويتر رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا.

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