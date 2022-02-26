روسيا و أوكرانيا
تويتر يعلن رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا
أعلن تويتر رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا.
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