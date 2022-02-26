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ميتا تمنع الإعلام الرسمي الروسي من نشر إعلانات على منصتها

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ميتا، فيسبوك (شترستوك)
تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

ميتا تمنع الإعلام الرسمي الروسي من نشر إعلانات على منصتها

أعلن تويتر رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا

دبي - العربية.نت

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قالت شركة ميتا الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك يوم الجمعة إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.

تويتر يعلن رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا تكنولوجيا روسيا و أوكرانيا تويتر يعلن رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا

وقال رئيس السياسة الأمنية للشركة ناثانيال غلايشر على تويتر "نواصل أيضا وضع محاذير على وسائل إعلام رسمية روسية إضافية.. تم البدء في تطبيق هذه التغييرات بالفعل وستستمر حتى مطلع الأسبوع".

وأضاف "نحن نمنع الآن وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتنا في أي مكان في العالم".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن تويتر رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا.

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