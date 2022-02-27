يوتيوب يحذو حذو تويتر وميتا.. حركة مناهضة للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
أوقف الإعلانات التي تضعها ووسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية
أعن موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، بأنه أوقف الإعلانات التي تضعها ووسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية، مضيفا أنه سيحد من التوصيات بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهذه القنوات.
وبذلك تضاف خطوة يوتيوب إلى إجراءات مماثلة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى كتويتر وميتا، لمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من تحقيق عائدات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في حركة مناهضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قبل أيام.
وكانت شركة ميتا الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك قد قالت الجمعة إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.
وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
-
تعز.. رصاصة قناص حوثي تستهدف رأس طفلةالطفلة مريم عبد المولى الزبيري 12 عاما.. حالتها خطرة اليمن
-
نائب إيراني متشدد يكشف عن تنازلات في مفاوضات فييناخلال مناقشة العقوبات، لم تلتزم الولايات المتحدة مطلقا بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي إيران
-
فلاهوفيتش يواصل تألقه ويقود يوفنتوس لهزيمة إمبولياقتنص يوفنتوس فوزا مثيرا من مضيفه إمبولي 3 - 2 يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم في الوقت الذي فرض فيه ساليرنيتانا ... رياضة عالمية