يوتيوب يحذو حذو تويتر وميتا.. حركة مناهضة للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

أعن موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، بأنه أوقف الإعلانات التي تضعها ووسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية، مضيفا أنه سيحد من التوصيات بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهذه القنوات.

وبذلك تضاف خطوة يوتيوب إلى إجراءات مماثلة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى كتويتر وميتا، لمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من تحقيق عائدات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

مادة اعلانية

ويأتي ذلك في حركة مناهضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قبل أيام.

وكانت شركة ميتا الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك قد قالت الجمعة إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.