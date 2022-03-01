"ستارلينك" تصل.. أوكرانيا تشكر وماسك: على الرحب والسعة!
الملياردير الأميركي عملاق تيسلا وافق على طلب الوزير الأوكراني
بعدما أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، موافقته على تزويد أوكرانيا بخدمة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي في البلاد، ميخائيلو فيدوروف، الاثنين، وصول الخدمة فعلاً.
ونشر فيدوروف تغريدة عبر تويتر، شكرا فيها الملياردير الأميركي، معلناً وصول خدمة "ستارلينك" إلى بلاده، مرفقاً كلماته بصورة لشاحنة محملة بالمحطات.
بالمقابل، رد عملاق تيسلا على شكر الوزير الأوكراني بمشاركة التغريدة قائلاً: "على الرحب والسعة".
عشرات الآلاف من التفاعلات
وكانت تغريدة ماسك وموافقته على الطلب الأوكراني قد حظيت بعشرات الآلاف من التفاعلات على تويتر في حين رد حساب أوكرانيا الرسمي عليها بقوله: "شكرا، نقدر ذلك".
Starlink — here. Thanks, @elonmusk pic.twitter.com/dZbaYqWYCf— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 28, 2022
أما "ستارلينك"، فهي هي خدمة إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية تزودها شركة"سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.
وأتى الطلب الأوكراني خشية من انقطاع كامل للإنترنت في البلاد، مما يساهم في تعطيل تدفق المعلومات بشأن العملية العسكرية الروسية التي بدأت الخميس الماضي.
وتستقبل محطات "ستارلينك" الإنترنت من 2000 قمر صناعي من " سبيس إكس" ، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بالإنترنت حتى إذا تم قطع اتصال خدمتهم.
-
العقوبات على روسيا تصل الفضاء.. وكالة توضحالتطورات الأخيرة تجعل إطلاق المهمة في 2022 بعيد جداً علم
-
أميركا: لا نرى حربا نووية مع روسياواشنطن تعمل مع أوروبا لتشديد العقوبات على موسكو العرب والعالم
-
مجلس الأمن لأطراف الأزمة الأوكرانية: احترموا القانون الإنساني"القصف يلحق أضرارا بالمنشآت المدنية الأوكرانية" العرب والعالم