"ستارلينك" تصل.. أوكرانيا تشكر وماسك: على الرحب والسعة!

بعدما أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، موافقته على تزويد أوكرانيا بخدمة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي في البلاد، ميخائيلو فيدوروف، الاثنين، وصول الخدمة فعلاً.

ونشر فيدوروف تغريدة عبر تويتر، شكرا فيها الملياردير الأميركي، معلناً وصول خدمة "ستارلينك" إلى بلاده، مرفقاً كلماته بصورة لشاحنة محملة بالمحطات.

مادة اعلانية

بالمقابل، رد عملاق تيسلا على شكر الوزير الأوكراني بمشاركة التغريدة قائلاً: "على الرحب والسعة".

عشرات الآلاف من التفاعلات

وكانت تغريدة ماسك وموافقته على الطلب الأوكراني قد حظيت بعشرات الآلاف من التفاعلات على تويتر في حين رد حساب أوكرانيا الرسمي عليها بقوله: "شكرا، نقدر ذلك".

أما "ستارلينك"، فهي هي خدمة إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية تزودها شركة"سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

وأتى الطلب الأوكراني خشية من انقطاع كامل للإنترنت في البلاد، مما يساهم في تعطيل تدفق المعلومات بشأن العملية العسكرية الروسية التي بدأت الخميس الماضي.

وتستقبل محطات "ستارلينك" الإنترنت من 2000 قمر صناعي من " سبيس إكس" ، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بالإنترنت حتى إذا تم قطع اتصال خدمتهم.