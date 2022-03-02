غوغل وسناب شات تحجبان خدماتهما عن المستخدمين بروسيا

وسط تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا على مواقع التواصل الاجتماعي، لجأت غوغل إلى إزالة وسائطِ الدولة الروسية من شبكة الإنترنت، وقررت حجب قنوات يوتيوب الخاصة بالمذيعين الروس، وروسيا اليوم، وسبوتنيك في أوروبا.

من جانبه حظر "سناب شات" جميع الإعلانات التجارية على الموقع في روسيا وبيلاروسيا.

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وبدأت شركة "غوغل" قبل يومين بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة.

وذكرت مصادر مطلعة، الأحد، أن الشركة الأميركية العملاقة حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية باستخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات محرك البحث المختلفة.

وأتت تلك الخطوة، بعدما أعلنت شركة "فيسبوك" عن حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

وأعلن رئيس قسم الأمن السيبراني في "فيسبوك"، ناثانيال غليخر، السبت الماضي، أن موقع التواصل الاجتماعي حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

كما قال عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "نحن الآن سنمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان والترويج أو تحقيق الدخل من على منصتنا في أي مكان في العالم".

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.