بعد أبل وغوغل.. مايكروسوفت تعلق خدماتها في روسيا

في أحدث التداعيات على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، أعلنت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا، الجمعة، وقف المبيعات الجديدة لمنتجاتها وخدماتها في روسيا.

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث في منشور: "مثل بقية العالم، نشعر بالرعب والغضب والحزن بسبب الصور والأخبار القادمة من الحرب في أوكرانيا وندين هذا الهجوم غير المبرر وغير القانوني من قبل روسيا"، وفق فرانس برس.

مادة اعلانية

وقف مبيعات إعلانات غوغل

أتت هذه التطورات بعد أن كانت شركة غوغل قد أوقفت في وقت سابق الجمعة مبيعات إعلانات محرك البحث على منصاتها على الأراضي الروسية.

كما أفادت غوغل أنها أوقفت إعلاناتها مؤقتاً نظراً للظروف الاستثنائية، مضيفة أن الوضع يتطور بسرعة وأنها ستواصل مشاركة التحديثات عندما يكون ذلك مناسباً.

وبحسب رويترز، سينطبق الحظر على محرك البحث ويوتيوب وشركاء النشر من أطراف ثالثة.

كذلك حجبت غوغل قنوات يوتيوب الخاصة بالمذيعين الروس، وروسيا اليوم، وسبوتنيك في أوروبا، وفق "أسوشيتيد برس".

وقف مبيعات منتجات أبل

وكانت شركة أبل قد أعلنت الثلاثاء، وقف كل مبيعات منتجاتها في روسيا رداً على عملية موسكو في أوكرانيا.

كما حددت أبل عدداً من الخطوات، تشمل وقف كل الصادرات إلى قنوات مبيعاتها في روسيا. وقالت إن "أبل باي" وخدمات أخرى جرى تقييدها، بحسب "رويترز".