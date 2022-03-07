تيك توك يعلق البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة الجديدة في روسيا

ذكر تطبيق التسجيلات المصورة الصيني تيك توك الأحد أنه سيعلق البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة على منصته في روسيا بينما يراجع تداعيات قانون الإعلام الجديد الذي وقعه الرئيس الروس فلاديمير بوتين يوم الجمعة.



وقالت شركة التواصل الاجتماعي في سلسلة من منشورات على تويتر: "ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر والمحتوى الجديد على خدمة التسجيلات المصورة الخاصة بنا بينما نعكف على مراجعة الآثار الأمنية لهذا القانون". وأضافت أن التراسل داخل التطبيق لن يتأثر

بالقرار.

واستنكرت الحكومة الأميركية السبت القانون الجديد، الذي يهدد بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما من ينشر ما وصفها الكرملين "بالأخبار الكاذبة".

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كييف تدعو أمازون لمقاطعة روسيا

وفي سياق متصل، دعا نائب رئيس وزراء أوكرانيا ميخائيلو فيدوروف الأحد شركة أمازون لوقف عملياتها الحالية في روسيا، في ظل استمرار العملية العسكرية لموسكو في بلاده.

ونشر فيدوروف على حسابه بتويتر الأحد صورة لرسالة بعث بها إلى جيف بيزوس مؤسس أمازون قال فيها إن الشركة تملك نفوذا لاتخاذ قرارات للمساهمة في القيم التي تلتزم بها.

وأضاف أن وقف عمليات أمازون في روسيا من شأنه أن يدعم تحرك العديد من الحكومات والشركات ضد روسيا.