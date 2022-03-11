فيسبوك يخفّف قواعده للسماح بخطاب مناهض للروس في أوكرانيا

قالت شركة ميتا (فيسبوك سابقا) إنها ستسمح لمستخدمي فيسبوك وانستغرام في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد القادة الروس والجنود الروس في سياق الهجوم على أوكرانيا ، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها رويترز، الخميس، في تغيير مؤقت لسياسة الكراهية.

كما ستسمح شركة التواصل الاجتماعي مؤقتًا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في دول من بينها روسيا وأوكرانيا وبولندا، وفقًا لرويترز.

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وسيُسمح بدعوات لقتل القادة الروس ما لم تتضمن المنشورات أهداف أخرى مثل موقع القادة أو طريقة التخلص منهم، وذلك في تغيير لقواعد الشركة بشأن العنف والتحريض.



وقال التقرير إن الدعوات إلى العنف ضد الروس مسموح بها عندما يتحدث المنشور بوضوح عن الهجوم على أوكرانيا. كما أن الدعوات إلى العنف ضد الجنود الروس مسموح بها لكن هذا لا ينطبق على أسرى الحرب.