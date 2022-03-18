إعلان مضلل يورط فيسبوك أمام القضاء الأسترالي

أخذت هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية شركة ميتا إلى المحكمة لأنها سمحت بإعلانات مضللة عن العملات المشفرة عبر فيسبوك، في حالة اختبار لمسؤوليات الشركة الأم بشأن الإجراءات التي تسبب ضررًا للمستهلك عبر منصة التواصل الاجتماعي.

وقالت اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين إن الشركة انتهكت قوانين المستهلك والاستثمار. كما أن الشركة الأميركية ساعدت وحرضت في سلوك وإقرارات كاذبة أو مضللة.

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فيما يتبع الإجراء القانوني للجهة التنظيمية قضية منفصلة أطلقها أندرو فورست، الذي رفع دعوى قضائية ضد ميتا هذا العام بعد أن تم استخدام صورته للترويج لمخططات العملات المشفرة دون موافقته.

إلى هذا، بدأت عمليات الاحتيال المزعومة في عام 2019 واستخدمت صورًا لأستراليين مشهورين عبر فيسبوك للربط بمقالات إعلامية كاذبة تحث المستهلكين على الاشتراك في مخططات العملات المشفرة. وتعرض مستخدمو فيسبوك لأساليب بيع تحت ضغط كبير.

وعانى الأفراد المستهدفون من خسائر كبيرة. وتعرض أحد الأشخاص للخداع لإنفاق 650 ألف دولار أسترالي (477 ألف دولار أمريكي).

وقالت ACCC إن ميتا قد حققت إيرادات كبيرة من خلال ربط بين فيسبوك وتقارير وسائل الإعلام الكاذبة وأن تقنيتها قد مكّنت المحتالين من استهداف المستهلكين الذين من المرجح أن يتفاعلوا مع الإعلانات.