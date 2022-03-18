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خبر سيئ لمشتركي "نتفليكس".. احذروا مشاركة كلمة السر!

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منصة نتفليكس الأميركية - رويترز

خبر سيئ لمشتركي "نتفليكس".. احذروا مشاركة كلمة السر!

دبي - العربية.نت

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بعد سنوات من التغاضي، يبدو أن منصة نتفليكس الأميركية، ستبدأ بمعاقبة المتحايلين الذين يشاركون كلمة السر مع غيرهم بهدف التوفير.

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فقد أعلنت المنصة الشهيرة، الأربعاء، أنها ستجري تجارب في تشيلي وكوستاريكا والبيرو لفرض رسوم على مشتركيها إذا أعطوا كلمات المرور الخاصة بهم لمستخدمين خارج منازلهم.

وينبغي على المشتركين بموجب التجربة دفع مبلغ إضافي غير رسم اشتراكهم الشهري (نحو ثلاثة دولارات في تشيلي و2,99 دولار في كوستاريكا ونحو 2,12 دولار في البيرو) لكي يتمكنوا من إضافة ما يصل إلى حسابين إضافيين إلى ملفهم الشخصي، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

نوع من الإرباك

من جانبها، قالت مدير قسم ابتكار المنتجات في نتفليكس شنغيي لونغ في بيان "لقد حرصنا دائماً على أن نسهل على الأشخاص، الذين يعيشون معاً تشارُك حساباتهم على نتفليكس مع ميزات مثل ملفات التعريف المنفصلة أو إمكان تزامن المشاهدة" بين أكثر من شخص في المنزل الواحد، في ما يتعلق ببعض أنواع الاشتراكات المتميزة.

وأضافت "رغم أن هذه الميزات تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تتسبب أيضاً بنوع من الارتباك" في ما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها مشاركة اشتراك نتفليكس.

منصة نتفليكس الأميركية - رويترز
منصة نتفليكس الأميركية - رويترز

الاستثمار في المسلسلات

كما أوضحت أن تشارك الحسابات بين مستخدمين في منازل مختلفة يؤثر في قدرة المنصة "على الاستثمار في المسلسلات والأفلام عالية الجودة" التي يفيد منها مشتركوها.

يذكر أن المنصة العالمية اختبرت العام الماضي طريقة للحد من مشاركة كلمات المرور تتمثل في إرسال رسالة تحذير إلى بعض المشتركين للتحقق من أن المستخدم يعيش في المكان نفسه الذي يعيش فيه مالك الحساب.

ويبدو أن نتفليكس تتجه إلى التشدد في هذا المجال بسبب تباطؤ نموها، بعدما درجت طويلاً على التساهل في هذا المجال.

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