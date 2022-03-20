مهبط مروحيات وجاكوزي وميني غولف.. شاهد أطول سيارة في العالم!
يمكن قيادة "سوبر ليمو" من كلا الطرفين وتتسع لأكثر من 75 شخصاً وتحتوي على 26 عجلة.. "الحلم الأميركي" تحطم رقمها القياسي السابق في موسوعة غينيس بعد 35 عاماً من تطويرها
تم "تطويل" سيارة الليموزين الفائقة الملقبة بـ"الحلم الأميركي" ليصبح طولها 30.54 متر. وتعتبر "سوبر ليمو"، التي تحتوي على مسبح جاكوزي وملعب جولف صغير ومهبط للطائرات المروحية وحتى مسبح مع لوح غطس، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون والثلاجة والهاتف، أطول سيارة في العالم، وقد تم تطويرها في الأصل منذ 35 عامًا.
3 سنوات للإصلاح والتجديد
وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، يمكن قيادة السيارة الليموزين من كلا الطرفين، وتتسع لأكثر من 75 شخصًا وتحتوي على 26 عجلة.
وتم تطوير السيارة الأطول في العالم لأول مرة في بوربانك بكاليفورنيا عام 1986 بواسطة مصمم السيارات الشهير جاي أوربيرغ، وكان يبلغ طولها آنذاك 18.28 متر، ومزودة بزوج من محركات V8 في الأمام والخلف.
وتكلف مشروع زيادة طول السيارة الأطول في العالم، أكثر من 250 ألف دولار في الشحن والمواد والعمالة على مدار ثلاث سنوات.
الأفلام السينمائية
وباعتبارها واحدة من أكثر السيارات تميزًا على الإطلاق، تم تأجير سيارة الليموزين الطويلة في كثير من الأحيان للظهور في العديد من الأفلام السينمائية.
ولكن بعد أن فقد العالم الاهتمام بها، بقيت السيارة الأسطورية منزوية لسنوات وبدأت في الصدأ حتى أصبحت أجزاء منها غير قابلة للإصلاح.
المالك السابق والحالي
وتم تطوير السيارة في الأصل من قسمين وربطهما في المنتصف بمفصلة للانعطاف في الزوايا الضيقة. وقال المالك الجديد لسيارة الأرقام القياسية، الذي قام بتجديدها وتطويرها بالمشاركة مع مالكها القديم والذي كان يمتلك متحف Autoseum، وهو متحف تعليمي تقني في مقاطعة ناسو بنيويورك: "تم تركيب مهبط طائرات الهليكوبتر هيكليًا على السيارة مع وجود أقواس فولاذية أسفلها ويمكن أن تحمل ما يصل إلى طنين وربع الطن".
في المتحف
وعلى الرغم من أن السيارة "سوبر ليمو" خرجت من المستودع بعد تجديدها وتطويرها بشكل شامل إلا أنها لن تسير في الطرقات، لأنها طويلة للغاية، حيث إنها "تم تصميمها ليتم عرضها"، وهي بالفعل معروضة في متحف السيارات Dezerland Park Orlando في فلوريدا.
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