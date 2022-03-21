القضاء الروسي يعلن حظر فيسبوك وإنستغرام بتهمة التطرف

ذكرت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن القضاء الروسي أعلن حظر تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعين لشركة "ميتا" في البلاد.

وقال القضاء الروسي إن الحظر المفروض على "ميتا" جاء بتهمة "التطرف"، لكنه أضاف أن القرار لا يشمل تطبيق "واتساب".

مادة اعلانية

وأعلنت المحكمة أن القرار سينفذ على الفور. وأوضح مكتب المدعي العام أن "الدعوى قد رُفعت رغبة في حماية الروس من المزيد من الانتهاكات لحقوقهم، حيث تجاهل إنستغرام أكثر من 4.5 ألف طلب لإزالة الصور المزيفة حول العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا والدعوات لتجمعات غير مصرح بها".

ووفقًا للادعاء العام، فإن "المعلومات المتطرفة تهدد الأفراد والمجتمع ككل، ويؤكد مكتب المدعي العام أن الشركة تنتهك قواعدها الخاصة بالسماح بدعوات لقتل عناصر الجيش الروسي".

وأشار المدعي العام إلى أن "القرار لا ينطبق على تطبيق واتساب للمراسلة، كما أنه لن يتم معاقبة الأفراد لمجرد استخدامهم خدمات التطبيقات المذكورة".

واعترض ممثل "ميتا" بدوره على القرار، وقال إن "المستخدمين الروس يعتمدون على هذه المواقع كمنصة للتواصل، والمعلومات التي تسببت في الشكاوى ليست سوى جزء ضئيل من الكمية الإجمالية للمعلومات، وقد دفعت الشركة بالفعل غرامات عن الانتهاكات".

وأكدت شركة "ميتا" أنه "في الوقت نفسه، في حالة حدوث حظر، ستصبح كمية هائلة من المعلومات الموافقة للشروط غير قابلة للوصول".

وكانت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام قررت حجب شبكة "فيسبوك" في روسيا بشكل كامل، في خطوة جوابية على حظر "ميتا" حسابات "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في أوروبا.

وجاء في بيان عن الخدمة أنه "تم في 4 مارس 2022 حظر الوصول إلى شبكة فيسبوك على أراضي روسيا الاتحادية".

يُذكر أن الخدمة طلبت في وقت سابق من شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" إزالة القيود التي تحد من الوصول إلى حسابات "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" على الشبكات الاجتماعية، بعد أن تم فرضها في أوروبا.