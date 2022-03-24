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بسبب أوكرانيا.. روسيا تحجب خدمة غوغل الإخبارية

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غوغل (شترستوك)
روسيا و أوكرانيا

بسبب أوكرانيا.. روسيا تحجب خدمة غوغل الإخبارية

دبي - العربية.نت

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حجبت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور)، الأربعاء، الخدمة الإخبارية التي يقدمها موقع غوغل المملوك لشركة ألفابت متهمة إياه بالسماح بالاطلاع على ما تطلق عليه مادة مزيفة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

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وقالت غوغل في بيان "نؤكد أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق غوغل للأخبار وموقعها في روسيا وأن هذا لا يتعلق بأي مشكلات فنية من جانبنا".

كما أضاف البيان "بذلنا جهدنا لنبقي خدمات المعلومات مثل الأخبار متاحة للموجودين في روسيا أطول مدة ممكنة".

وقالت إنترفاكس إن روسكومنادزور تحركت بناء على طلب من مكتب المدعي العام الروسي.

ونقلت الوكالة عن هيئة تنظيم الاتصالات "مصدر الأخبار الإلكترونية الأمريكي محل التساؤل أتاح الاطلاع على العديد من المنشورات والمواد التي تحتوي على معلومات مزيفة ومهمة للعامة عن مسار العملية العسكرية الخاصة في الأراضي الأوكرانية".

جندي موال للقوات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية - 18 مارس 2022 - رويترز
جندي موال للقوات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية - 18 مارس 2022 - رويترز

ويجرم قانون روسي جديد تغطية أي حدث بطريقة قد تشوه الجيش الروسي.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.

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