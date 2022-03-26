سناب.. قريبا قد تصبح قادرا على التحكم بالأشياء الافتراضية بأفكارك

قالت شركة سناب إنها استحوذت على NextMind، وهي شركة ناشئة للتكنولوجيا العصبية يقع مقرها في باريس ومسؤولة عن تطوير عصابة رأس تتيح لمرتديها التحكم في جوانب الحاسب – مثل تصويب بندقية في لعبة فيديو أو فتح قفل شاشة آيباد – بأفكارهم.

وانضمت NextMind إلى سناب للمساعدة في دفع جهود بحث الواقع المعزز على المدى الطويل داخل Snap Lab.

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وتبني ميتا وأبل وعدد كبير من شركات التكنولوجيا الأخرى نظارات الواقع المعزز مع شاشات تضع الحوسبة في العالم من حولك.

وتتمحور الفكرة حول أن هذا النوع من المنتجات قد يصبح يومًا ما مفيدًا بطريقة مشابهة لكيفية تغيير الهواتف الذكية لما يمكن أن تفعله أجهزة الحاسب.

ولكن المشكلة تكمن في كيفية التحكم بهذه النظارات الذكية المزودة بشاشة لا يمكنك لمسها ولا تحتوي على فأرة أو لوحة مفاتيح. ولا يزال على الصناعة حل هذه المشكلة الكبيرة. ولكن هناك إجماعا متزايدا على أن نوعًا ما من واجهة الدماغ والحاسوب قد تكون الحل.

وتريد سناب دمج تقنية NextMind في الإصدارات المستقبلية من نظارات الواقع المعزز Spectacles. وتراقب هذه التقنية النشاط العصبي لفهم هدفك عند التفاعل مع واجهة الحوسبة.

ويسمح لك ذلك بالضغط على زر افتراضي عن طريق التركيز عليه. ولا تقرأ هذه التكنولوجيا الأفكار أو ترسل أي إشارات إلى الدماغ.

سناب تريد دمج التقنية في نظاراتها المستقبلية

يتوقف إنتاج أول منتج لـ NextMind، وهو عبارة عن مجموعة مطور عصابة رأس تم طرحها قبل عامين.

وينتقل ما يقرب من 20 موظفًا في الشركة للعمل لصالح Snap Lab، وهي مجموعة الأجهزة المسؤولة عن Spectacles وطائرة المسيرة القادمة والأدوات الذكية الأخرى التي لم يتم طرحها بعد.

وجمعت الشركة الناشئة نحو 4.5 مليون دولار من التمويل حتى الآن. وقيمت آخر مرة بنحو 13 مليون دولار.

وتعد عملية شراء سناب لشركة NextMind الأحدث في سلسلة من الصفقات المتعلقة بالأجهزة، بما في ذلك عملية استحواذها على WaveOptics لصناعة شاشات الواقع المعزز في العام الماضي مقابل 500 مليون دولار. كما اشترت في شهر يناير شركة أخرى لتكنولوجيا الشاشات تسمى Compound Photonics.

يذكر أن سناب ليست اللاعب التكنولوجي الكبير الوحيد المهتم بواجهة الدماغ والحاسوب. وهناك Neuralink التي أسسها إيلون ماسك التي تزرع جهازًا في دماغ الإنسان وتستعد للتجارب السريرية.

كما تعمل Valve مع مشروع واجهة الدماغ المفتوح المصدر المسمى OpenBCI. وقبل تغيير علامتها التجارية إلى ميتا، أبدت فيسبوك اهتمامًا أوسع بالمجال من خلال استحواذها على CTRL-Labs مقابل مليار دولار.

وتستخدم عصابة رأس NextMind مستشعرات لقياس النشاط في الدماغ بمساعدة التعلم الآلي.

وفي مقابلة عام 2020، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: "نحن نستخدم انتباهك كمتحكم. نتيجة لذلك عندما تركز بشكل مختلف تجاه شيء ما، فإنك تولد بعد ذلك نية لفعل ما. نحن لا نفك تشفير النية في حد ذاتها، ولكن نفك تشفير ناتج النية".