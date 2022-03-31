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خطة من غوغل لمنع الانتحار والعنف المنزلي

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غوغل (آيستوك)

خطة من غوغل لمنع الانتحار والعنف المنزلي

دبي - العربية.نت

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تخطط شركة غوغل لطرح أنظمة ذكاء اصطناعي "أكثر ذكاء"، ستعمل للمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس ومنع "الانتحار".

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وقامت الشركة العملاقة بمشاركة معلومات جديدة، أمس الأربعاء، حول كيفية استخدام أنظمة ذكاء صناعي متطورة جدا، لمنع الانتحار والعنف المنزلي، وفق موقع "ماشبل".

إلى هذا، سيعرض محرك بحث غوغل معلومات بها تفاصيل حول كيفية طلب المساعدة، عندما يبحث الأشخاص عن عبارات تتعلق بالانتحار أو العنف المنزلي.

كما ستظهر "صناديق" على الشاشة، بها أرقام الهواتف والموارد الأخرى المختصة بالمساعدة لمنع الانتحار، في دولة محددة، بالشراكة مع منظمات محلية وخبراء، عندما يشعر المحرك بأن المستخدم لديه نزعة انتحارية.

بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، قد يعرف المحرك أن بحث المستخدم مرتبط بالانتحار، وسيظهر المعلومات هذه، دون توجيه بشري.

كذلك سيقوم غوغل بنشر معلومات للمساعدة، وأرقام منظمات لحماية المستضعفين من العنف المنزلي، وفقا "لماشبل".

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