.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هكذا يمكنك فتح قصة شخص على إنستغرام من دون كشفك

  • الخط
إنستغرام
تعبيرية

هكذا يمكنك فتح قصة شخص على إنستغرام من دون كشفك

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عندما تفتح قصة شخص ما على "إنستغرام" فإنها تظهر صاحب الحساب الذي شاهد القصة حتى لو لم يكونوا أصدقاء، لكن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إلقاء نظرة خاطفة دون أن يتم اكتشافك.

إليك كيفية القيام بذلك بحسب موقع "ذي صن".

- افتح التطبيق، بحيث يتم تحميل أحدث القصص مسبقًا على هاتفك.

- ثم قم بتشغيل وضع الطيران.

- سيسمح لك ذلك بمشاهدة القصص بشكل مجهول.

فقط تأكد من إغلاق التطبيق بمجرد الانتهاء حتى لا يسجل أنك شاهدته.

- استخدم حسابا بديلا

دعاية لـ"ملابس داخلية" تُغضب أطباء مصر.. وتحرك من النقابة سوشيال ميديا دعاية لـ"ملابس داخلية" تُغضب أطباء مصر.. وتحرك من النقابة

يختار بعض الأشخاص أن يكون لديهم حساب ثانٍ مجهول الهوية على انستغرام.

هذا يعني أنه يمكنك أيضًا النقر فوق القصص دون أن يعرف الناس من أنت.

إذا كان لديهم حساب ثانٍ فسيتعين عليك أن تكون صديقًا للشخص إذا كان حسابه خاصًا.

- استخدم عارض قصص إنستغرام

هناك العديد من المواقع التي تجلب لك كل القصص.

مرة أخرى يجب أن يكون الحساب عامًا حتى يعمل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
باكستان على صفيح ساخن.. ما علاقة أميركا؟ باكستان على صفيح ساخن.. ما علاقة أميركا؟
اكتشف المزيد