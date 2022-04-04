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تشهد انخفاضا حادا.. ترمب نفسه لم يظهر على منصته سوى مرة واحدة

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Trump-Truth-Social
أرشيفية

تشهد انخفاضا حادا.. ترمب نفسه لم يظهر على منصته سوى مرة واحدة

1.9 تقريبًا مليون زيارة أسبوعية الآن لـ"Truth Social"

دبي - العربية.نت

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بعد مرور شهر تقريبًا على إطلاق تطبيق "Truth Social"، انخفض تنزيل التطبيق بنسبة 93%.

ووفقًا لموقع Dailymail، نشر دونالد ترمب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، مرة واحدة على التطبيق.

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وأظهر تقرير أن منصة دونالد ترمب الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي، Truth Social، شهدت انخفاضًا منذ إطلاقها في أواخر فبراير. بالإضافة إلى ذلك، شهد التطبيق انخفاضًا حادًا في عدد الزيارات من 6 ملايين زيارة في الأسبوع الأول له إلى 1.9 تقريبًا مليون زيارة أسبوعية الآن.

ورجح التقرير أن المستخدمين ما زالوا يواجهون مشكلة في الوصول إلى الموقع، مما جعل عدد الأشخاص الذي يقومون بإنشاء حساب على قائمة الانتظار يصل إلى مئات الآلاف. قد يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع شعبية "Truth Social"؛ لأن ترمب نفسه لم يظهر على المنصة سوى مرة واحدة.

"استعد! سيراك رئيسك المفضل قريبًا!" كانت هذه الكلمات هي المرة الوحيدة التي نشر فيها الرئيس السابق على منصته في 21 فبراير، ولم ينشر أي شيء منذ ذلك الحين.

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