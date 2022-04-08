اتبع هذه الخطوات.. لكتم صوتك أو صوت أي شخص بكلوب هاوس
ليس هناك حد لعدد المرات التي يمكنك فيها إيقاف تشغيل الميكروفون أو فتحه مرة أخرى
إذا كنت مشاركا في دردشة من خلال تطبيق Clubhouse ولا ترغب في أن يسمعك الناس، خاصةً إذا كنت على طريق سريع، أو في غرفة مليئة بأشخاص آخرين، فمن السهل كتم صوتك، وكذلك كتم صوت الأشخاص الذين يتحدثون في غرفة الدردشة الخاصة بك.
وعليك اتباع خطوات للقيام بذلك باستخدام تطبيق iPhone أو أندرويد وفقا لما ذكره موقع "business insider".
كتم صوتك في Clubhouse
لا يتطلب كتم صوتك في Clubhouse سوى ضغطة واحدة، فعندما تكون "مكبر صوت" في غرفة Clubhouse، سيظهر رمز ميكروفون صغير في الركن الأيمن السفلي من شاشتك، وبينما يوجد خط أحمر من خلاله، يتم كتم صوتك، فإذا لم يكن به هذا الخط، فسيكون الميكروفون قيد التشغيل.
يمكنك لكتم الصوت أو إلغاء كتمه، أن تضغط على رمز الميكروفون هذا، وليس هناك حد لعدد المرات التي يمكنك فيها إيقاف تشغيل الميكروفون أو فكه مرة أخرى.
كتم صوت شخص آخر في Clubhouse
إذا كنت مشرفًا في غرفة Clubhouse، سيكون لديك نجمة خضراء بجوار اسمك، ويمكنك التحكم في من سيتحدث، وهذا يشمل اختيار من يصبح المتحدث، وامتلاك القدرة على كتم صوت المتحدثين عند الطلب.
يمكنك لكتم صوت متحدث آخر في Clubhouse، الضغط فوق الرمز الخاص به، وستظهر معاينة لملفهم الشخصي، وسترى أيقونة ميكروفون بجوار اسمهم، اضغط عليه لكتم صوتهم على الفور.
سيتلقى الشخص الذي كتمت صوته رسالة سريعة على شاشته تشرح سبب إيقاف تشغيل ميكروفونه، لكن لاحظ أنه يمكنهم إعادة صوت أنفسهم متى أرادوا، فإذا كنت تريد كتم صوتهم بشكل دائم، ستحتاج إما إلى نقلهم إلى الجمهور أو طردهم.
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