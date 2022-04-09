ميزة جديدة من تويتر.. للهروب من التغريدات الطويلة

تتابع شركة تويتر اختبار ميزات وخصائص جديدة من شأنها جعل تجربة المستخدمين على التطبيق أكثر سهولة ومتعةً.

وكانت تويتر قد أعلنت في وقت سابق أنها في طور العمل على خاصية تعديل التغريدات، الميزة التي ينتظرها كثيرون من مستخدمي تويتر.

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في سياق آخر، تختبر تويتر ميزة جديدة تسمى ”unmention“ تتيح للمستخدمين إزالة أنفسهم من تغريدات تم ذكرهم فيها، والهرب من سلاسل التغريدات الطويلة وغير المرغوب فيها.

وكانت ميزة "Unmention" مطلوبة على نطاق واسع بين المستخدمين الذين يتم وضع إشارة لهم بانتظام في التغريدات، وهو أمر ألمحت الشبكة الاجتماعية إلى إطلاقه في الماضي، وفق ما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفق المعلومات، إنّ هذه الميزة تجريبية ومقتصرة على مستخدمي موقع تويتر في الوقت الحالي، ولكن يمكن تعميمها على منصات أخرى في المستقبل.

وكان دومينيك كاموزي مصمم الخصوصية في تويتر، كشف لأول مرة، عن مفهوم زر إلغاء الإشارة في يوليو من العام الماضي، قائلاً: "في بعض الأحيان تريد التحدث، وأحيانًا لا تريد ذلك".

وقال كاموزي: "أريد أن أجعل من الأسهل إزالة وسمك من تغريدة أو محادثة لا تريد المشاركة فيها"، مشيرا الى ان: "ما عليك سوى اختيار (إلغاء الإشارة إلى نفسك) من هذه المحادثة من قائمة (مزيد من المعلومات) وستتم إزالة الرابط إلى ملفك الشخصي".

وحتّى يتمكن الشخص من استخدام الميزة الجديدة، عندما يتم نشرها على نطاق أوسع، يجب تحديد خيار "ترك هذه المحادثة" أو "leave this conversation" ضمن خيارات التغريدة، لإيقاف الإشعارات.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الميزة متاحة بالفعل لبعض المستخدمين حالياً، لكن تويتر تقول إنه لا يمكنه تحديد متى ستكون متوفرة على نطاق واسع على الويب، أو متى سيتم إطلاقها على الهاتف المحمول.

وأشارت الشركة إلى أنه لا تتم إزالة اسمك من التغريدة عند إزالة الإشارة إليك فيها، وإنما يتم وقف تنبيهات التحديثات في تلك التغريدة فقط.