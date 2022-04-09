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يوتيوب يحجب حساب "الدوما".. واتصالات روسيا تطالب بفتحه فورا

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روسيا حظر يوتيوب - خاص
تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

يوتيوب يحجب حساب "الدوما".. واتصالات روسيا تطالب بفتحه فورا

موسكو تقول إن حساب "دوما تي في" مُتابَع من قبل أكثر من 145 ألف مشترك على "يوتيوب"

دبي - العربية.نت

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اتهم مسؤولون روس، اليوم السبت، موقع "يوتيوب" المملوك لمجموعة "غوغل" الأميركية العملاقة، بحجب حساب قناة مجلس النواب (الدوما) في البرلمان، مما ينذر بإجراء انتقامي يؤدي إلى حظر الخدمة في روسيا.

وأكد رئيس "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، أنه تم حجب قاة البرلمان الروسي "دوما تي في"، معتبراً أن واشنطن تنتهك "حقوق الروس" بهذا الإجراء.

وكتب على حسابه على تطبيق "تلغرام": "تريد الولايات المتحدة احتكار نشر المعلومات". وأضاف: "لا يمكننا السماح بذلك".

وتقول موسكو إن حساب "دوما تي في" مُتابَع من قبل أكثر من 145 ألف مشترك على "يوتيوب". وهو يبث مقاطع من حوارات برلمانية ومقابلات مع نواب روس ويقوم ببث مباشر.

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من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق "تلغرام" إن "يوتيوب وقعت حكم الإدانة على نفسها". ودعت إلى نقل محتويات "يوتيوب"، بسرعة، إلى منصات فيديو روسية.

وكانت ذكرت سابقا إن الوزارة تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات ضد موقع يوتيوب بعد أن حجب قنوات حكومية روسية.

في الأسابيع الأخيرة، وفي خضم النزاع في أوكرانيا، اتهمت موسكو "يوتيوب" مرات عدة بحجب حسابات وسائل الإعلام ومسؤولين روس.

ودعت سلطة الاتصالات الروسية (روسكومنادزور)، السبت، "مجموعة غوغل" إلى إعادة فتح حساب البرلمان "فوراً".

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