تويتر يتراجع عن تعديل مثير بالجدل يخص التغريدات المحذوف

تراجع موقع تويتر مؤقتاً عن تغيير مثير للجدل جعل من الصعب على الأشخاص الاحتفاظ بالتغريدات المحذوفة.
فقد أعلن الموقع أنه تراجع عن ذلك التغيير، ولن تظهر مساحة فارغة شاسعة في مكان التغريدات المحذوفة على المواقع التي تقوم بتضمينها، بحسب موقع The Verge.
خيارات مختلفة
وقال المتحدث باسم تويتر إنه "بعد النظر في التعليقات التي سمعناها، نحن بصدد التراجع عن هذا التغيير في الوقت الحالي بينما نستكشف خيارات مختلفة، ونحن نقدر أولئك الذين شاركوا وجهات نظرهم، تساعدنا ملاحظاتكم في تحسين تويتر".
في حين لم يوضح الموقع نوع الخيارات المختلفة التي قد يجربها بدلا من المساحة الفارغة الشاسعة محل التغريدة المحذوفة.
وكان التغيير يتضمن أنه في حال حذف التغريدة من تويتر، فإنها تختفي تماما من المواقع الإلكترونية التي تقوم بتضمينها في نصوصها، وتظهر بدلا منها مساحة فارغة.
"نصوص مكتوبة"
كذلك، كانت التغريدات المحذوفة تبقى في صورة "نصوص مكتوبة" على المواقع الإلكترونية التي قامت بتضمينها، وكان ذلك يساعد في المحافظة على سياق الموضوعات التي كانت تناقش تلك التغريدات، ويتم الاعتماد عليها في كثير من الأحيان عليها كأدلة على مواقف أصحابها.
يشار إلى أن تويتر أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يعمل على زر "تعديل" (EDIT) الذي طال انتظاره، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان الأشخاص إساءة استخدام الميزة لتغيير محتوى تغريدة (بما في ذلك تلك المضمنة) بعد مشاركتها بالفعل.
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