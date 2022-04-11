موسكو تدعو غوغل لحماية الروس من تهديدات عبر منصاتها

طالبت روسيا شركة "غوغل"، المملوكة لـ"ألفابت"، اليوم الاثنين، بحماية المستخدمين الروس من تهديدات يواجهونها عبر منصاتها.

وأرسلت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) طلبا إلى عملاق التكنولوجيا الأميركي، بشأن اتخاذ تدابير على الفور لحماية بيانات المستخدمين الروس.

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وكانت موسكو طالبت في مارس الماضي، شركة غوغل، بوقف نشر ما وصفته بأنه تهديدات للمواطنين الروس على منصة "يوتيوب" التابعة لها.

وقالت الهيئة حسب "رويترز" إن "تصرفات إدارة يوتيوب ذات طابع إرهابي، وتهدد حياة المواطنين الروس وصحتهم".

كما أضافت: "تعارض روسكومنادزور بشكل قاطع مثل هذه الحملات الإعلانية، وتطالب غوغل بوقف بث المقاطع المصورة المعادية لروسيا بأسرع ما يمكن".

حجب غوغل الإخبارية

كما حجبت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور)، في مارس الماضي أيضاً، الخدمة الإخبارية التي يقدمها موقع غوغل متهمة إياه بالسماح بالاطلاع على ما تطلق عليه مادة مزيفة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.