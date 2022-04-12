بعد يوم من قرار مماثل من إريكسون.. نوكيا تعلق نشاطها في روسيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "نوكيا" لصناعة معدات الاتصال، الثلاثاء، إن الشركة ستنسحب من السوق الروسية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان منافستها "إريكسون" أنها ستعلق أعمالها في روسيا لأجل غير مسمى.

وقطعت مئات الشركات الأجنبية العلاقات مع روسيا في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، وبعد العقوبات الغربية ضد موسكو.

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وعلى الرغم من إعفاء العديد من القطاعات، ومنها قطاع الاتصالات، من بعض العقوبات لأسباب إنسانية، قالت "نوكيا" إنها قررت أن الانسحاب من روسيا هو الخيار الوحيد.

وقال الرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك في مقابلة مع "رويترز": "لا نرى ببساطة أي إمكانية للاستمرار في هذا البلد في ظل الظروف الحالية".

وأضاف أن "نوكيا" ستواصل دعم العملاء أثناء خروجها وأنه ليس من الممكن في هذه المرحلة تحديد المدة التي سيستغرقها الانسحاب.

ولا تحقق كل من "نوكيا" و"إريكسون" سوى معدل منخفض من المبيعات في روسيا، حيث تمتلك شركتا "هواوي" و"زد.تي.إي" الصينيتان حصة أكبر.