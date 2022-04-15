كيف سيغير ماسك تويتر لو اشتراه؟ شاهد الملياردير يجيب

بعدما تصدرت أخبار الملياردير الأميركي إيلون ماسك عناوين الأخبار حول العالم مع عرضه الاستحواذ الكامل على شركة "تويتر" مقابل 41 مليار دولار، تقاطرت التساؤلات حول التغييرات التي قد يدخلها أحد أغنى أغنياء العالم في ما لو اشترى المنصة الشهيرة

فالرجل الذي يتبعه حوالي 81 مليون على تويتر، لطالما انتقد "العصفور الأزرق"، مؤكدا في الوقت عينه أن لديه امكانات هائلة، إلا أنه لا يطورها!

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وردا على سؤال كيف قد يغير رئيس تسلا أشهر مواقع التواصل في العالم، كشف الرجل الذي بات أكبر مساهم في تويتر عبر شرائه الأسبوع الماضي 9% من أسهمها، خلال حديث مع برنامج TED Talks الشهير، أنه يجب على موقع التغريدات فتح مصدر خوارزميته، مشيرا إلى أن المنصة باتت ساحة مدينة واقعية.

How would Elon Musk change Twitter if he were to buy it? First, he’d make it open source. Watch @ElonMusk’s wide ranging live #TED2022 interview with @TEDChris on @YouTube here: https://t.co/dFFUxNqLZe pic.twitter.com/Okm3y5HpEy — TED Talks (@TEDTalks) April 14, 2022

كما شدد على أهمية أن تكون هناك مساحة واسعة لحرية التعبير على تويتر، مضيفًا "من المهم أن يكون لدى الناس القدرة على التحدث بحرية ضمن حدود القانون".

لا تلاعب من وراء الكواليس

كذلك أوضح الرجل المصنف من أغنى أغنياء العالم، أنه يجب على تويتر أن يوضح للمستخدم في حال تم إجراء أي تغييرات على تغريداته، وبالتالي أي أحد يكون على اطلاع بالإجراء الذي تم اتخاذه.

وأوضح أن هذه الإجراءات تثبت أنه لا يوجد أي نوع من التلاعب من وراء الكواليس، سواء من خلال الخوارزميات أو بشكل يدوي.

يشار إلى أن إيلون ماسك عرض شراء المنصة بأكملها في إفصاح تنظيمي يوم الخميس، وذلك بعد أن رفض صاحب الثروة المقدرة بـ 273.6 مليار دولار وفقا لإحصاءات فوربس، دعوة للانضمام إلى مجلس إدارة تويتر هذا الأسبوع بعد الكشف عن حصته، في خطوة اعتبر عدد من المحللين حينها أنها مؤشر على نيته الاستحواذ على الشركة، حيث إن من شأن حصوله على مقعد في مجلس الإدارة أن يحد من حصته في الأسهم عند أقل من 15%، بحسب ما نقلت رويترز.

يذكر أن عرض ماسك السعري كان انطوى أمس عند 54.20 دولار للسهم على علاوة 38%، فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل، والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لتسلا في أكثر من 9% من الشركة.

فيما قفز سهم تويتر بنسبة 12٪ في تعاملات ما قبل السوق، بعد عرض الاستحواذ هذا.