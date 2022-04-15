ميزات صحية مذهلة في ساعة آبل الجديدة.. وهذه أهمها

ينتظر كثيرون حول العالم أن تطرح شركة "آبل" الأميركية ساعتها الجديدة "آبل واتش 8"، خلال مؤتمرها السنوي في سبتمبر المقبل.

فقد أفاد موقع "تي 3"، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن "Apple Watch Series 8" قد تأتي بمستشعر جديد واحد على الأقل ومجموعة كاملة من الميزات الصحية، أهمها خاصية قياس درجة حرارة الجسم.

مادة اعلانية

وأضاف: "خاصية قياس درجة حرارة الجسم يمكن أن تساعد تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بك ويمكن أن تتتبع الدورة الشهرية للنساء".

إدارة الأدوية.. وتتبع النوم

كما تابع: "ستقدم آبل ميزات صحية، مثل إدارة الأدوية وتتبع النوم واللياقة البدنية في تطبيق -هيلث- على هاتف آيفون".

ووفقا لأحدث التسريبات، فإنه يرجح أن تأتي "آبل واتش 8" بتصميم مشابه للجيل السابع السابق، مما يعني شاشة أضخم بأطراف صغيرة وألوان مختلفة.

فيما لم تؤكد التقارير ما إذا كانت الساعة الجديدة ستحتوي على ميزة "مراقبة نسبة السكر في الدم" أم لا، على اعتبار أن الخاصية ما تزال قيد التطوير.

يشار إلى أن الساعات الذكية الأخرى تفوقت على آبل في مجموعة من الخاصيات، الأمر الذي سيجعل الشركة الأميركية العملاقة تسعى جاهدة للتفوق على منافسيها، مثل "سامسونغ".