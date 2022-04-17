176 مليون مرة بـ2022.. "تيك توك" التطبيق الأكثر تنزيلاً حول العالم
هو خامس تطبيق يتم تنزيله أكثر من 3.5 مليار مرة منذ إطلاقه
أصبح تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" الآن التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم، حيث تم تنزيله منذ بداية العام الحالي أكثر من 176 مليون مرة، ليصبح خامس تطبيق يتم تنزيله أكثر من 3.5 مليار مرة منذ إطلاقه.
وبحسب تقرير صادر عن شركة "سنسور تاور" المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، فإنه لم يتم تنزيل أي تطبيق 176 مليون مرة خلال الشهور الأولى من العام قبل "تيك توك" منذ بداية 2018.
وفي المركز الثاني، جاء تطبيق "إنستغرام" الذي تم تنزيله نحو 151 مليون مرة منذ بداية العام. وكان التطبيق في وقت سابق الأكثر تنزيلاً على مستوى العالم. وفي آسيا جاء تطبيق "إنستغرام" في المركز الأول كأكثر التطبيقات تنزيلاً.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن شركة "ميتا" التي تمتلك تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" تمتلك 3 من بين أكثر 5 تطبيقات تنزيلاً.
وكان تطبيقا "إنستغرام" و"فيسبوك" الأكثر تنزيلاً عبر متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني.
-
مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة في حقل الفيل بسبب توقف الإنتاجالإنتاج النفطي تراجع 70 ألف برميل مع توقف الإنتاج من الحقل طاقة
-
منذ 80 عاما.. أنهى اليابانيون هيمنة البريطانيين على البحارعقب حادثة غرق كل من الطراد ريبولس (HMS Repulse) والبارجة الحربية "برنس أوف ويلز"(Prince of Wales) على يد اليابانيين يوم العاشر من ديسمبر عام 1941، ... الحكاية
-
آخر شاعر عربي في الأندلس.. وفاءٌ حتى الرَّمق الأخيرخاتِم الشعراء تُقال للمكانة التي لا تُزاحَملكنها مع آخر شعراء الأندلسفهي للنهاية والإعلام بنهاية إحدى أعظم الحضاراتالشاعرُ البَسطيُّصاحبُ آخر ديوان ... شذرات
-
الصين ترسل طاقماً جديداً إلى محطتها الفضائية في يونيوكانت الصين ثالث دولة ترسل رائد فضاء إلى الفضاء بمفردها بعد الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة علم