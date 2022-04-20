منافس شرس لانستغرام.. والمستخدمون: سنختاره عن الباقين!

في مفاجأة تكنولوجية جديدة، بدأ تطبيق BeReal ،الذي يمنح المستخدمين دقيقتين يوميا لنشر صور حقيقة من دون فلترة على منصته مستقطباً كثيرا من المستخدمين، لأن يكون منافساً شرساً لانستغرام "محبوب الجماهير"، كما يُعرف.

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مرة واحدة بوقت عشوائي

ووفق المستخدمين، فإنه تطبيق ممتع وجديد، يسمح لك بالنشر مرة واحدة في اليوم بأوقات عشوائية، حيث يتلقى المستخدمون إشعارا بأن لديهم دقيقتين لالتقاط صورة حقيقية ونشرها عبر التطبيق.

كما أضافوا أنه نوع مختلف من الصور الشخصية عما اعتادوا عليه عادة، فالكاميرات الخلفية والأمامية تلتقط الصورة بوقت واحد مما يجعل من الصعب تنسيق الإطار المثالي لها، وهو بيت القصيد من التطبيق.

أما السلبيات

فـ"BeReal"، تعني التخلي عن الفلاتر، وعمليات إعادة استخدام الصور بعد التعديل عليها، ليكون مزيجاً من الصور الحقيقية إلا أنها ممتعة.

أما عن السلبيات، فإن بعض الناس يفتقدون أحياناً إلى الحرية باختيار زمن النشر، والتي تبلغ مدتها دقيقتين في BeReal، فهناك أوقات لا يتواجد الهاتف بقربك في ذلك الوقت المحدد، ما يعني أنه لا يمكنك النشر في ذلك اليوم بل ستتضمن صورتك فقط عدد الساعات التي تأخرت فيها عن التقاطها.

سنختاره عن الباقين

يذكر أن مستخدمين كانوا أشاروا إلى عدم يقينهم من أن التطبيق الجديد سيصبح شائعا مثل نظرائه من وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه لا يسبب إدماناً كبيراً.

إلا أنهم شددوا على أنهم لو خيروا بينه وبين تطبيقات أخرى فإنهم سيختاروا BeReal عن الباقين.