بعد شرائه تويتر.. هذا ما يريد إيلون ماسك تغييره

توصل إيلون ماسك إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شراء المنصة الاجتماعية بسعر 54,20 دولاراً للسهم، ما يجعل قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت تويتر الاثنين في بيان.

وبذلك، أصبح مالك مجموعة تيسلا والرجل الأغنى في العالم مالكاً للمنصة التي يعتبرها "الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الانسانية"، بحسب ما ورد في البيان.

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فيما يلي نظرة على ما بعض قال ماسك إنه يريد تغييره في تويتر، وفق موقع "أكسيوس".

زر تعديل

ففي تغريدة عام 2019، أشار ماسك إلى افتقار منصة التواصل الاجتماعي لزر تعديل "عندما تحتاجه حقاً".

I meant lämpe. Where’s the edit function when you really need it!? — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2019

وفي مؤتمر TED2022 بأبريل 2022، قال إنه يريد أن يكون لدى تويتر زر "تعديل"، حيث يعتقد أنه يمكن حل المشكلات التي يثيرها النقاد.

كما أجرى ماسك، في أبريل 2022، استطلاع رأي لمتابعيه حول ما إذا كانوا يريدون زر تعديل، وقد صوّت حوالي 74% من أكثر من 4.4 مليون مستجيب بنعم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة تويتر كانت أكدت بعد الاستطلاع أنها تعمل على زر تعديل، لافتة إلى أنها لم تحصل على الفكرة من الاستطلاع.

تغريدات طويلة

كذلك اقترح ماسك السماح بالتغريدات الطويلة. وعلق على تغريدة طويلة في أبريل 2022 قائلاً إن "أسرع ما استخلصته من هذه الرواية هو أن تويتر تأخر كثيراً على التغريدات الطويلة!".

يذكر أن تويتر لديه حد أقصى لعدد الأحرف يبلغ 280 حرفاً، وذلك بعد أن كانت الشركة قد زادت هذا العدد من 140 حرفاً عام 2017.

روبوتات البريد العشوائي

ذات مرة وصف ماسك روبوتات البريد العشوائي بأنها "المشكلة الوحيدة الأكثر إزعاجاً" على تويتر، وهي الطريقة التي يستخدمها الذين يرسلون ما يعرف بـ"البريد المزعج" بصورة آلية.

وغرد في أبريل 2022: "إذا نجح عرضنا على تويتر، فسنهزم روبوتات البريد العشوائي أو سنموت ونحن نحاول".

If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying! — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022

خوارزمية مفتوحة المصدر

عبر ماسك عن قلقه بشأن التحيز المتأصل في خوارزمية تويتر، والتي قال إنه سيحلها باستخدام خوارزمية مفتوحة المصدر.

وغرد في أواخر مارس 2022 قائلاً: "أنا قلق بشأن التحيز الفعلي في خوارزمية تويتر التي لها تأثير كبير على الخطاب العام. كيف نعرف ما يحدث حقاً؟".

كما أجرى استطلاعاً لمتابعيه لمعرفة حول ما إذا كانوا يدعمون خوارزمية مفتوحة المصدر. وقد أكد حوالي 83% من أكثر من 1.1 مليون مستجيب أنهم سيفعلون ذلك.